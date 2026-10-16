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Bhiwani News: सिटी में आज

Fri, 16 Oct 2026 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:25 AM IST
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city events
रामलीला
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कृष्ण वाटिका : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।



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सेठ किरोड़ीलाल पार्क : भिवानी के सेठ किरोड़ीमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।



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धार्मिक

श्री राम कथा : राज श्री बैंक्वेट हॉल में श्री राम कथा का आयोजन शाम 4 बजे से।
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