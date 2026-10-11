Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:47 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
धार्मिक
मूर्ति स्थापना : बवानीखेड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय के सामने स्थित स्वर्ग आश्रम में शिव परिवार की मूर्ति स्थापना सुबह 10 बजे।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
रामलीला : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
रामलीला : भिवानी के सेठ किरोड़िमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
विज्ञापन
श्री राम कथा : राज श्री बैंक्वेट हॉल में श्री राम कथा का आयोजन शाम 4 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
मूर्ति स्थापना : बवानीखेड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय के सामने स्थित स्वर्ग आश्रम में शिव परिवार की मूर्ति स्थापना सुबह 10 बजे।
रामलीला : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
विज्ञापन
रामलीला : भिवानी के सेठ किरोड़िमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
विज्ञापन
श्री राम कथा : राज श्री बैंक्वेट हॉल में श्री राम कथा का आयोजन शाम 4 बजे से।
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह 10 बजे से।