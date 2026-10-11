Bhiwani News: सिटी में आज

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मूर्ति स्थापना : बवानीखेड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय के सामने स्थित स्वर्ग आश्रम में शिव परिवार की मूर्ति स्थापना सुबह 10 बजे।रामलीला : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।रामलीला : भिवानी के सेठ किरोड़िमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।श्री राम कथा : राज श्री बैंक्वेट हॉल में श्री राम कथा का आयोजन शाम 4 बजे से।समाधान शिविरलघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह 10 बजे से।