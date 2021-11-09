Bhiwani News: सिटी में आज

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शिविर: नेहरू पार्क के सामने सैनी धर्मशाला में रक्तदान और नेत्र दान संकल्प शिविर सुबह 9 बजे से।धार्मिकरामलीला : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।रामलीला : भिवानी के सेठ किरोड़िमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।कलश यात्रा : श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर में कलश यात्रा का आयोजन सुबह 11 बजे से।