Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:25 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:25 AM IST
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लघु सचिवालय
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
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धार्मिक
भागवत कथा : गोस्वामी लालदास मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
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कृष्ण कथा : मंगेज भवन में भगवान कृष्ण कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
धार्मिक
भागवत कथा : गोस्वामी लालदास मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
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कृष्ण कथा : मंगेज भवन में भगवान कृष्ण कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से