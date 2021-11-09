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उन्होंने बताया कि सर्वे का उद्देश्य सरकारी ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और नागरिकों के अनुभव के आधार पर संतुष्टि के स्तर का आकलन करना है। इससे सेवाओं को अधिक सरल, प्रभावी और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नागरिक पोर्टल पर सर्वे में हिस्सा लेकर अपने अनुभव और सुझाव साझा कर सकते हैं। इससे सेवाओं की कमियों को दूर कर उनकी कार्यक्षमता में सुधार किया जा सकेगा।उपायुक्त ने बताया कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की ओर से हर दो वर्ष में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन किया जाता है। इसके तहत देशभर में ई-गवर्नेंस सेवाओं की उपलब्धता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 25,161 ई-सेवाएं उपलब्ध हैं। पिछली रिपोर्ट के बाद इनमें 388 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं।उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नागरिक सर्वे में भाग लेने के लिए पहले किसी ऑनलाइन सरकारी सेवा का लाभ लेना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक नागरिक अपने अनुभव और सुझाव के आधार पर इसमें हिस्सा ले सकता है। उन्होंने जिला और खंड स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों को सर्वे का लिंक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और उन्हें भागीदारी के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं।देश में 2,124 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,735 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस तरह करीब 81 प्रतिशत सेवाओं की उपलब्धता का स्तर हासिल हुआ है। हरियाणा सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 59 अनिवार्य ई-सेवाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की है। हरियाणा में सरल पोर्टल के माध्यम से 80 प्रतिशत से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।