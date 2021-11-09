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दोनों को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई जबकि उसके पति का उपचार चल रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव अजीतपुरा निवासी 58 वर्षीय सत्यनारायण अपनी 54 वर्षीय पत्नी निर्मला के साथ ऑल्टो कार में सवार होकर हिसार से भिवानी आ रहे थे।कार चालक लापरवाही से गलत दिशा में कार चला रहा था। शाम करीब साढ़े छह बजे गांव बापोड़ा के पास कार सामने से आ रही थार से टकरा गई। हादसे में कार सवार सत्यनारायण और उनकी पत्नी निर्मला गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने निर्मला को मृत घोषित कर दिया।चार बच्चों की मां थी निर्मलामृतका निर्मला चार बच्चों की मां थी और सभी बच्चे शादीशुदा हैं। हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस के जांच अधिकारी प्रहलाद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की। मंगलवार को जिला नागरिक अस्पताल में महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।ऑल्टो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्जसदर थाना पुलिस ने घायल सत्यनारायण की शिकायत पर ऑल्टो कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।