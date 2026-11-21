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शहर के जगदेव चौक पर बीज कारोबारी से दिनदहाड़े पांच लाख रुपये लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। इनमें दो नाबालिग शामिल हैं। नाबालिगों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेजा जाएगा।सीआईए सिरसा और शहर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से चार लाख रुपये की नकदी तथा वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं, आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने चोपटा में भी 60 हजार रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया था।डीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि 17 सितंबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे 191 ए ब्लॉक सिरसा निवासी जगदीश कुमार के साथ लूट की वारदात हुई थी। जगदीश कुमार हरिओम बीज भंडार के संचालक हैं। वे बैंक से अपनी लिमिट के पांच लाख रुपये निकलवाकर मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वह जगदेव चौक के पास पहुंचे तो बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसे निशाना बनाते हुए रुपयों से भरा बैग छीन लिया और भाग गए। व्यापारी की शिकायत पर शहर थाना सिरसा में लूट संबंधी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने सीआईए सिरसा और शहर थाना के साथ दो अन्य टीमों का गठन किया। सभी को मामले में आरोपियों को जल्द पकड़ने के आदेश दिए।उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी के हिसाब से आरोपियों की पहचान की। पुलिस टीमों ने आरोपियों को पंजाब के गोनियाना मंडी में दबिश देकर सुखदेव सिंह निवासी मोगा, हाल गोनियाना मंडी, बठिंडा तथा दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर चार लाख रुपये और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई।झुग्गी में रहने वाले और मजदूरी करने वाले हैं युवकडीएसपी ने बताया कि तीनों युवक झुग्गी में रहने वाले हैं। दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। उन्होंने लूट की दिशा में किस प्रकार कदम उठाया और पहले कितनी वारदात को अंजाम दिया है। इसको लेकर पूछताछ जारी है। इनके कोई और साथी भी इन वारदात में शामिल थे तो उनका भी पता लगाया जाएगा।60 हजार रुपये की चोपटा से की थी लूटडीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि पूछताछ में नाथूसरी थाना क्षेत्र में 16 सितंबर को हुई करीब 60 हजार रुपये की लूट की वारदात का भी खुलासा हुआ है। यह वारदात भी इन युवकों ने ही की थी। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा, ताकि अन्य वारदात और उनके नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा सके।