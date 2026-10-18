बकाया नोटिसों का निपटारा एक सप्ताह में करें बीएलओ, लापरवाही पर कटेगा वेतन : डीसी

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लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित बैठक में डीसी ने एईआरओ, सुपरवाइजर और बीएलओ को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ घर-घर जाकर बकाया नोटिसों का निपटारा करें। सुपरवाइजर बीएलओ के साथ बैठक कर कार्य की समीक्षा करें और मौके पर पहुंचकर सहयोग दें।डीसी ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। संभावित प्रत्याशियों, वीआईपी, वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों सहित सभी मतदाताओं के नामों की नियमानुसार जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैध और ठोस सबूत के बिना किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाना चाहिए।डीसी ने बताया कि मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियों का निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को होगा। बैठक में भिवानी के एसडीएम महेश कुमार, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल, नगराधीश अनिल कुमार सहित सभी एईआरओ, सुपरवाइजर और बीएलओ मौजूद रहे।