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बकाया नोटिसों का निपटारा एक सप्ताह में करें बीएलओ, लापरवाही पर कटेगा वेतन : डीसी

Sun, 18 Oct 2026 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:15 AM IST
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BLOs must resolve pending notices within a week; salary will be deducted in case of negligence: DC
भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता ने एसआईआर के तहत लंबित 3996 नोटिसों का निपटारा एक सप्ताह में करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ वेतन कटौती और प्राथमिकी दर्ज कराने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित बैठक में डीसी ने एईआरओ, सुपरवाइजर और बीएलओ को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ घर-घर जाकर बकाया नोटिसों का निपटारा करें। सुपरवाइजर बीएलओ के साथ बैठक कर कार्य की समीक्षा करें और मौके पर पहुंचकर सहयोग दें।
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डीसी ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। संभावित प्रत्याशियों, वीआईपी, वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों सहित सभी मतदाताओं के नामों की नियमानुसार जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैध और ठोस सबूत के बिना किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाना चाहिए।
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28 तक किया जाएगा दावे-आपत्तियों का निपटारा
डीसी ने बताया कि मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियों का निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को होगा। बैठक में भिवानी के एसडीएम महेश कुमार, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल, नगराधीश अनिल कुमार सहित सभी एईआरओ, सुपरवाइजर और बीएलओ मौजूद रहे।
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