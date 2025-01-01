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Bhiwani News: मैनहोल में फंसी साइकिल, खिलाड़ी के टूटे दांत

Tue, 06 Oct 2026 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:31 AM IST
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Bicycle stuck in manhole, athlete's teeth broken.
निर्माणाधीन माल रोड पर ​साइकिल से गिरने के बाद चोटिल नीतिन।
भिवानी। निर्माणाधीन माल रोड पर जिला नागरिक अस्पताल के सामने खुले छोड़े गए बरसाती मैनहोल में सोमवार सुबह साइकिल का पहिया फंसने से 15 वर्षीय नीतिन सड़क पर मुंह के बल गिर गया। हादसे में उसके सामने के दो दांत टूट गए और शरीर पर घसीट के निशान आए।
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सात करोड़ के माल रोड प्रोजेक्ट में फुटपाथ पर बरसाती लाइन डालने के लिए जगह-जगह मैनहोल बनाए गए हैं जिन्हें खुला छोड़ने और उखड़े फुटपाथ को समतल न करने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। जीतुवाला जोहड़ श्याम बाग के सामने गली नंबर पांच निवासी नीतिन साइकिल से रेलवे रोड जा रहा था। इसी दौरान अस्पताल के सामने खुले मैनहोल में उसका पहिया फंस गया और वह गिर पड़ा।
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नीतिन मुक्केबाजी का खिलाड़ी है। हादसे के बाद आसपास के दुकानदारों ने उसे संभाला और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने होंठ और शरीर पर आई चोटों पर उपचार किया। दुकानदारों ने निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही को हादसे की वजह बताया।
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नगर परिषद की ओर से रेलवे जंक्शन से घंटाघर और घंटाघर से सराय चौपटा तक करीब सात करोड़ रुपये के बजट से माल रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें स्ट्रीट लाइट, नई फुटपाथ और बरसाती पानी की निकासी के लिए अलग पाइप लाइन डालने का काम शामिल है। दुकानदारों के अनुसार काम की धीमी गति और खुले मेनहोल से रोजाना परेशानी हो रही है।

बताया गया कि करीब छह माह में अब तक 35 फीसदी काम ही हुआ है जबकि स्टेशन के आसपास फुटपाथ तैयार हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि बरसाती लाइन के लिए बनाए गए कई मैनहोल पर अभी तक स्लैब नहीं डाले गए हैं। फुटपाथ उखाड़कर छोड़ने से पैदल चलने वालों के लिए भी सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है।
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