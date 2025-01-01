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सरपंच प्रतिनिधि राजबीर ने बताया कि लेघा भानान निवासी और गांव लेघा हेतवान में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत विधवा महिला के पास उसका भतीजा पिछले तीन साल से रह रहा है। वीडियो में महिला उसे डंडे से पीट रही है और वह चिल्ला रहा है। बचने के लिए दौड़ता है तो महिला उसके पीछे दौड़कर पीट रही है। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी ने इसका वीडियो बनाकर गो रक्षा दल के अध्यक्ष बिजेंद्र को भेज दिया। इसके बाद वे दुर्गा शक्ति ग्रुप और भगत सिंह ग्रुप की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया और बच्चे को रेस्क्यू करवाया। बच्चा मूल रूप से हांसी का है। तोशाम थाने से जांच अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि वीडियो और पड़ोसी की शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बच्चे का मेडिकल करवाया है उसके शरीर पर पिटाई के निशान हैं।

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भिवानी। गांव लेघा भानान में 100 रुपये चोरी के शक में छह साल के बच्चे को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। बच्चे के माता-पिता की मौत हो चुकी है और वह बुआ के पास रह रहा है। इस वारदात को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बच्चे की बुआ पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बच्चे को बुधवार को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।