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मंगलवार को भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय चौटाला ने बताया कि 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में हरियाणा के सबसे बड़े मैदान में जजपा की रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी हरियाणा के युवाओं को स्थायी नौकरियां दिलाने और प्रदेश की नौकरियों में केवल हरियाणा के युवाओं को अवसर देने की मांग को लेकर संघर्ष करेगी। इसके लिए भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा।दिग्विजय चौटाला ने भिवानी में आगामी राष्ट्रमंडल खेल (कॉमनवेल्थ गेम्स) आयोजित करवाने की मांग भी उठाई। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका एजेंडा देश को बांटकर राज करना था। भाजपा के साथ जाना जजपा की बड़ी भूल थी और पार्टी भविष्य में इस गलती को नहीं दोहराएगी।