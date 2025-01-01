Bhiwani News: बदहाली... बिना पहियों के स्ट्रेचर पर जोखिम में जान

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आपात विभाग के मुख्य गेट पर एंबुलेंस से उतारे जाने वाले गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के लिए माइनर ओटी तक पहुंचाने के लिए व्हीलचेयर और स्ट्रेचर रखे गए हैं। इनमें से कुछ के टायर गायब हैं। ऐसे में मरीज को ले जाते समय स्ट्रेचर एक तरफ झुक जाता है और उसके नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। पहले भी मरीजों के गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार मरीजों को स्ट्रेचर पर निजी एक्स-रे केंद्रों तक भी ले जाया जाता है जिससे जोखिम और बढ़ जाता है।स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए आपात विभाग में नई व्हीलचेयर और स्ट्रेचर ट्रॉली उपलब्ध कराई थीं। इसके बावजूद क्षतिग्रस्त उपकरणों का इस्तेमाल मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। शनिवार को गंभीर महिला मरीज को एंबुलेंस से लेकर पहुंचे दिनेश ने बताया कि गेट के बाहर मिले स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाकर ले जाने लगे तो वह एक तरफ झुक गया। जांच करने पर पता चला कि एक तरफ का टायर गायब था। इसके बाद दो-तीन लोगों की मदद से स्ट्रेचर को संभालते हुए माइनर ओटी तक पहुंचाया गया।जिला नागरिक अस्पताल से 28 कर्मचारियों को वापस बुलाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में भी अव्यवस्था बढ़ गई है। चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मरीजों को कतार में रखने के लिए वार्ड बॉय नहीं होने से लोग बिना अनुमति सीधे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इससे मरीजों की जांच के दौरान चिकित्सकों के आसपास भीड़ जमा हो जाती है और व्यवस्था प्रभावित होती है।वार्ड बॉय मरीजों की ओपीडी पर्चियां लेकर उन्हें बारी-बारी से चिकित्सकों के पास भेजते हैं। इससे मरीजों की जांच और परामर्श व्यवस्थित ढंग से हो पाता है। कर्मचारियों की कमी के कारण यह व्यवस्था प्रभावित हो रही है और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जिला नागरिक अस्पताल के आपात विभाग में नई व्हीलचेयर और स्ट्रेचर ट्रॉली उपलब्ध कराई गई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद मरीजों को संबंधित वार्डों में शिफ्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। कई बार उपकरण वार्डों से समय पर वापस नहीं पहुंचते। इस संबंध में कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जाएगी और क्षतिग्रस्त स्ट्रेचर ट्रॉली व व्हीलचेयर हटवाई जाएंगी। - डॉ. बलवान सिंह, प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जिला नागरिक अस्पताल, भिवानीये 28 कर्मचारी मेडिकल कॉलेज से वापस बुलाए गए1. तैनाती कमरा नंबर- कर्मचारी का नाम- पद2. 50- संदीप सुपरवाइजर3 317- मंजू- डॉटा आपरेटर4 43- मोहित- टेलीफोन ऑपरेटर5 44- अजीत सिंह- टेलीफोन ऑपरेटर6 41- संतोष - टेलीफोन ऑपरेटर7 39- करमबीर- लिफ्ट ऑपरेटर8 89- सुमित- वार्ड सर्वेंट9 162- महेश- वार्ड सर्वेंट10 103- मनजीत- वार्ड सर्वेंट11 82- कृष्ण- वार्ड सर्वेंट12 118- अमन- वार्ड सर्वेंट13 115- साहिल- वार्ड सर्वेंट14 100- राकेश- वार्ड सर्वेंट15 94- मनीष- वार्ड सर्वेंट16 182- संजय- स्वीपर17 240- अरुण- स्वीपर18 261- रानी- स्वीपर19 260- पिंकी- स्वीपर20 248- साहिल- स्वीपर21 263- अनिल- स्वीपर22 233- अमित- स्वीपर23 270- सुमित्रा- स्वीपर24 195- आजाद- स्वीपर25 225- अंकित- स्वीपर26 293- अंकुर- सिक्योरिटी गार्ड27 296- प्रदीप- सिक्योरिटी गार्ड28 290- विकास- सिक्योरिटी गार्ड