Bhiwani News: मिट्टी की जांच और संतुलित खाद से खेती को बेहतर बनाने का आह्वान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:27 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:27 AM IST
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बहल। माटी वंदन पखवाड़े के तहत गांव चेहड़ खुर्द में शनिवार को किसान जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें करीब 100 किसानों को मिट्टी की जांच, संतुलित उर्वरक प्रयोग और आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने के प्रति जागरूक किया गया।
शिविर की अध्यक्षता गांव के सरपंच संदीप सिंह श्योराण ने की। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के भूमि परीक्षण अधिकारी कार्यालय से डॉ. राजू मेहरा, डॉ. उदय प्रताप सिंह सहित विभागीय अधिकारियों और कृषि सुपरवाइजरों ने किसानों को जागरूक किया। अधिकारियों ने हरियाणा सरकार की विभिन्न कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया।
डॉ. राजू मेहरा ने किसानों को मिट्टी के नमूने लेने और उनकी जांच करवाने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि मिट्टी परीक्षण से खेत में मौजूद पोषक तत्वों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इसके आधार पर किसान फसलों में जरूरत के अनुसार खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अनावश्यक खर्च कम करने के साथ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
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अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, विभागीय योजनाओं और किसान कल्याण से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने, मिट्टी की नियमित जांच करवाने और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने की अपील की। इस अवसर पर सरपंच संदीप सिंह श्योराण सहित कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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शिविर की अध्यक्षता गांव के सरपंच संदीप सिंह श्योराण ने की। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के भूमि परीक्षण अधिकारी कार्यालय से डॉ. राजू मेहरा, डॉ. उदय प्रताप सिंह सहित विभागीय अधिकारियों और कृषि सुपरवाइजरों ने किसानों को जागरूक किया। अधिकारियों ने हरियाणा सरकार की विभिन्न कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया।
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डॉ. राजू मेहरा ने किसानों को मिट्टी के नमूने लेने और उनकी जांच करवाने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि मिट्टी परीक्षण से खेत में मौजूद पोषक तत्वों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इसके आधार पर किसान फसलों में जरूरत के अनुसार खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अनावश्यक खर्च कम करने के साथ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
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अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, विभागीय योजनाओं और किसान कल्याण से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने, मिट्टी की नियमित जांच करवाने और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने की अपील की। इस अवसर पर सरपंच संदीप सिंह श्योराण सहित कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।