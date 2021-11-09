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शिविर की अध्यक्षता गांव के सरपंच संदीप सिंह श्योराण ने की। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के भूमि परीक्षण अधिकारी कार्यालय से डॉ. राजू मेहरा, डॉ. उदय प्रताप सिंह सहित विभागीय अधिकारियों और कृषि सुपरवाइजरों ने किसानों को जागरूक किया। अधिकारियों ने हरियाणा सरकार की विभिन्न कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया।डॉ. राजू मेहरा ने किसानों को मिट्टी के नमूने लेने और उनकी जांच करवाने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि मिट्टी परीक्षण से खेत में मौजूद पोषक तत्वों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इसके आधार पर किसान फसलों में जरूरत के अनुसार खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अनावश्यक खर्च कम करने के साथ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद मिलती है।अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, विभागीय योजनाओं और किसान कल्याण से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने, मिट्टी की नियमित जांच करवाने और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने की अपील की। इस अवसर पर सरपंच संदीप सिंह श्योराण सहित कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।