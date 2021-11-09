Bhiwani News: 74 जांच नमूनों में 37 संक्रमित मिले, स्वाइन फ्लू के 33 मरीज हुए स्वस्थ

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संक्रमित मरीजों में स्वाइन फ्लू एच1एन1 के 23, एच3एन2 का एक, इन्फ्लूएंजा ए के 12 और इन्फ्लूएंजा बी का एक मरीज शामिल है। दो नमूनों की रिपोर्ट अभी लंबित है। चौधरी बंसीलाल जिला नागरिक अस्पताल में संक्रमण को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है।बुधवार को किसी मरीज का नमूना नहीं लिया गया। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड को सतर्क रखा गया है और जरूरी दवाइयों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि मौसम में बदलाव और तापमान में उतार-चढ़ाव से इन्फ्लूएंजा और स्वाइन फ्लू के वायरस सक्रिय हो रहे हैं।लंबित नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। उन्होंने लोगों से घबराने के बजाय सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की है।