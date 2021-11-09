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हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचर्याश्रम द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालय के पुस्तकालय में संरक्षित इन पांडुलिपियों का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय स्थित पंडित स्थाणुदत्त स्मृति संग्रहालय के पांडुलिपि विभाग की टीम ने अवलोकन किया। टीम में मीरा शर्मा और तकनीकी अधिकारी पीयूष शर्मा शामिल रहे। उन्होंने पंडित सीताराम शास्त्री द्वारा लिखित दुर्लभ ग्रंथों का बारीकी से निरीक्षण किया।मीरा शर्मा ने पांडुलिपियों को ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए इनके संरक्षण और स्कैनिंग के लिए उपकेंद्र स्थापित करने का आश्वासन दिया। समिति अध्यक्ष महेश दत्त शर्मा ने बताया कि इन ग्रंथों में सृष्टि की रचना और ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों का शास्त्रों के अनुसार विस्तृत वर्णन मिलता है। इनके संरक्षण से प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।इस अवसर पर समिति सचिव जयप्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष विनोद धारेडू, जगत नारायण शर्मा, महेश शास्त्री, प्राचार्य सुनील शास्त्री, ओंकार शर्मा, प्रतिभा शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।समिति अध्यक्ष महेश दत्त शर्मा ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों से भी दुर्लभ पांडुलिपियां एकत्र की जाएंगी। इनकी संख्या दो हजार तक पहुंचने पर महाविद्यालय को स्वतंत्र पांडुलिपि संरक्षण केंद्र का दर्जा मिल सकेगा। इससे शोधार्थियों और विद्यार्थियों को प्राचीन ज्ञान के अध्ययन और शोध में विशेष सुविधा मिलेगी।मीरा शर्मा ने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पांडुलिपि विभाग में वर्तमान में करीब 16,668 पांडुलिपियां संरक्षित हैं। महाविद्यालय में उपलब्ध दुर्लभ ग्रंथों का संरक्षण और डिजिटलीकरण प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।