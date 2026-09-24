Ambala News: किराना स्टोर से 52 हजार रुपये और पर्स ले गया चोर

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इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान में दाखिल हुआ। आरोपी ने गल्ले में रखे लगभग 52 हजार रुपये नकद और जरूरी दस्तावेजों से भरा पर्स चोरी कर लिया। चोर बाहर खड़ी बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गया। कंवरपाल ने बताया कि वारदात के बाद उन्होंने शहजादपुर थाना पहुंचकर शिकायत दी। जांच अधिकारी, शहजादपुर थाना ओम चंद ने बताा कि प्राथमिक दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संवाद

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शहजादपुर। डैहर-अंबली रोड पर चोर ने एक किराना स्टोर के गल्ले से 52 हजार रुपये की नकदी और पर्स चोरी कर लिया। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बीबीपुर गांव निवासी कंवरपाल ने पुलिस को बताया कि 16 सितंबर की सुबह 11:22 बजे वह अपनी सफेदे की नर्सरी में बैठा था।