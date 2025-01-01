Ambala News: पानी की निकासी न होने से शामपुर की पाठशाला बनी तालाब

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साढौरा। शामपुर गांव की राजकीय पाठशाला में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। परिसर में जमा पानी में बदबू और मच्छरों की भरमार है, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले 21 विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी के छोटे बच्चों के अभिभावक चिंतित हैं।स्कूल परिसर और आसपास के खेतों में चार से पांच फीट तक बारिश का पानी जमा हो गया है। जलनिकासी का रास्ता अवरुद्ध होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इससे पूरा स्कूल परिसर तालाब में बदल गया है। पानी में बदबू और मच्छरों की भरमार है, जिससे बच्चों के बीमार होने का खतरा है। जलभराव के कारण स्कूल की पढ़ाई और अन्य गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। स्कूल के आसपास के खेतों में भी पानी जमा है। यहां सांप सहित अन्य विषैले कीट निकल रहे हैं, जिससे सुरक्षा को खतरा है। अभिभावकों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है।अभिभावकों की चिंता और मांगेंअभिभावकों नीतिन राठा, कर्मचंद शर्मा, विक्रम शर्मा, गुलाब सिंह और धर्मपाल ने बताया कि स्कूल में अधिक पानी जमा होने से छोटे बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। पानी में गंदगी और मच्छरों के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। अभिभावकों ने व्यासपुर एसडीएम और डीसी से समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने प्राकृतिक निकासी का रास्ता खुलवाकर पानी निकलवाने की मांग की है।बीडीपीओ को भेजी शिकायतखंड शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह राठी ने स्कूल परिसर में जलभराव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग भी इस समस्या को लेकर चिंतित है। इस संबंध में बीडीपीओ को एक शिकायत भेजी गई है। विभाग ने पानी की निकासी का रास्ता खुलवाने की मांग की है।