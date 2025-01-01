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अंबाला सिटी। शहर के सेक्टर-10 स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर है। स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल और बाहरी परिसर में लंबे समय से खराब पड़ी लाइटों और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है।हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) की इलेक्ट्रिकल विंग ने इस कार्य के लिए 11 लाख 32 हजार 309 रुपये का ऑनलाइन टेंडर जारी किया है। स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन (ईआई) की विशेष मरम्मत की जाएगी।साथ ही हॉल के अंदर और स्टेडियम के बाहरी क्षेत्र में खराब हो चुकी लाइटों को हटाकर नई लाइटें लगाई जाएंगी। शाम के समय अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को रोशनी की कमी के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, जिसे देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित एजेंसी को 180 दिनों यानी छह माह के भीतर यह कार्य पूरा करना होगा।1 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदनअंबाला इलेक्ट्रिकल डिवीजन के कार्यकारी अभियंता नवीन राठी ने बताया कि इस निविदा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वीरवार से शुरू हो गई है। इच्छुक ठेकेदार और एजेंसियां 1 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक अपने दस्तावेज और वित्तीय बिड ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। उसी दिन दोपहर 1 बजे अंबाला डिवीजन कार्यालय में तकनीकी व वित्तीय निविदाएं खोली जाएंगी।