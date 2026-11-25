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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। शहर से लेकर गांव तक आवारा कुत्तों के हमलों से आमजन परेशान हैं। हालात यह हैं कि नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 50 से अधिक लोग कुत्तों के काटने के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, अब बिल्ली और चूहों के काटने के मामले भी सामने आने लगे हैं। आठ दिनों में 412 लोग एआरवी लगाने पहुंच चुके हैं।नागरिक अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, नवंबर में कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 14 नवंबर को 49, 16 नवंबर को 73, 17 नवंबर को 58, 18 नवंबर को 47, 19 नवंबर को 51, 20 नवंबर को 47, 21 नवंबर को 54 और सोमवार को 33 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। इस तरह आठ दिनों में 412 लोग कुत्तों के काटने के बाद अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा 12 नवंबर को बिल्ली, 16 नवंबर को बिल्ली और चूहे, 17 नवंबर को बिल्ली के काटने के दो और 19 नवंबर को भी बिल्ली के काटने के दो मामलों में लोगों ने इंजेक्शन लगवाए।पीड़ितों के बोल-रोटी खिलाते समय काटासपेड़ा गांव निवासी रजनी ने बताया कि उनकी डेढ़ साल की बेटी घर के बाहर बैठे कुत्ते को रोटी खिलाने गई थी। इसी दौरान कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर उसे काट लिया। घबराकर वे तुरंत बच्ची को छावनी के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचीं और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया। उन्होंने कहा कि गलियों में बेसहारा कुत्तों की मौजूदगी के कारण अब बच्चों का घर से बाहर निकलना भी सुरक्षित नहीं रह गया है।काम पर जाते समय हमलाछावनी की खटीक मंडी निवासी संजीव कुमार ने बताया कि पिछले सप्ताह वह रोजाना की तरह काम पर जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक बेसहारा कुत्ते ने उन पर झपट्टा मार दिया और काट लिया। अब वह अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे हैं। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की।गली से गुजर रही महिला को बनाया निशानाछावनी के बारह क्रास रोड स्थित ग्वाल मंडी निवासी रानी ने बताया कि करीब 12 दिन पहले गली से गुजरते समय एक कुत्ते ने उनके पैर पर काट लिया था। सोमवार को वह अपना दूसरा इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में बेसहारा कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं, जिससे लोगों में हर समय डर बना रहता है।नगर निकाय विभाग के अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अंबाला शहर में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन छावनी क्षेत्र में अभी तक किसी एजेंसी ने रुचि नहीं दिखाई है। इस संबंध में दोबारा अधिकारियों से बात की जाएगी।वीरेंद्र सहरावत, आयुक्त नगर निगम