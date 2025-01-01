Ambala News: पुलिस इलेवन व शेर-ए-अंबाला का दबदबा, 6 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

अंबाला सिटी। नमो क्रिकेट लीग के चौथे दिन क्रिकेट का जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। सुबह से देर रात तक चले करीब साढ़े 12 घंटे के मैराथन क्रिकेट दिवस में दोनों ग्रुपों के 16 मुकाबले संपन्न हुए, जिसमें युवाओं के जोश और घातक गेंदबाजी का दबदबा रहा। ग्रुप-6 में एसपी अंबाला पुलिस इलेवन ने अपने शानदार खेल के बदौलत ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया।वहीं ग्रुप-5 में शेर-ए-अंबाला के युवा खिलाड़ियों ने अपनी गेंदबाजी से अपनी जगह टॉप पर बनाई। चार दिनों के मुकाबलों के बाद अब तक 6 ग्रुपों का खेल पूरा हो चुका है। साथ ही 25 सितंबर को होने वाले क्वार्टर फाइनल के लिए छह टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं। शुक्रवार ग्रुप-7 और 8 के मैच के बाद अंतिम दो टीमों का फैसला भी हो जाएगा। 25 सितंबर को क्लोजिंग सेरेमनी के साथ आठ टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल की जंग होगी। मैच के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश कांत जिंदल विशेष रूप से पहुंचे।