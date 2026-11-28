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अंबाला। मेजर आरएन कपूर डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में शनिवार को वार्षिक खेल दिवस उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या मीनाक्षी लांबा ने की। नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने खेल प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। नर्सरी और केजी के नन्हे बच्चों की दौड़ ने सभी को मोहा जबकि पहली से 12वीं के विद्यार्थियों ने टर्टल रेस, चेन रेस, लॉन्ग जंप, फ्लेमिंगो वॉक, पुल द रिंग, थ्री-लेग रेस और लंबी दौड़ में दम दिखाया।डॉ. जेएस नैन, शोभा धवन और डॉ. सुमन वोहरा मुख्य व विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद अतिथियों और अभिभावकों ने शांति व समृद्धि के प्रतीक कबूतरों का जोड़ा और रंग-बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर खेल महोत्सव का आगाज किया।प्रतियोगिता में बच्चों ने योग की विभिन्न मुद्राएं प्रस्तुत कर स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के आखिरी चरण में अभिभावकों के लिए हुई दौड़ प्रतियोगिताओं ने खूब रंग जमाया। दौड़ में हिस्सा लेकर अभिभावकों ने अपने बचपन की पुरानी यादों को ताजा किया। मुख्य अतिथि डॉ. जेएस नैन ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया और खेलों के साथ अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ने को प्रेरित किया।