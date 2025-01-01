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Ambala News: मंडी में धान की आवक शुरू, नहीं हुई सरकारी खरीद

Fri, 18 Sep 2026 01:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:26 AM IST
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Paddy arrivals begin in the mandi; government procurement yet to start.
अंबाला​ सिटी की अनाजमंडी में धान की फसल सुखाते हुए किसान। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। अनाज मंडी में धान (जीरी) की अगेती आवक शुरू हो गई है लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मंडी में पहुंची धान में नमी अधिक होने के कारण पल्लेदारों को उसे धूप में सुखाना पड़ रहा है। वहीं आसमान में छाए बादलों ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है।

किसान यूनियनों ने जिला प्रशासन से अविलंब सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। सरकार ने इस बार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 प्रति क्विंटल तय किया है लेकिन खरीद प्रक्रिया ठप होने से किसान मंडी में भटकने को मजबूर हैं।
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नमी की मार
आलू की अगली फसल की बिजाई के लिए अगेती वैरायटी लगाई थी। पैदावार तो पिछले साल से बेहतर है, लेकिन नमी के कारण फसल धूप में सुखानी पड़ रही है।
अमरीक सिंह,गाजीपुर गांव।
बारिश का डर
दो एकड़ की फसल मंडी में लेकर आए हैं, लेकिन खरीद शुरू नहीं हुई। ऊपर से मौसम खराब है। जब तक धान बिककर पैसा खाते में नहीं आ जाता, तब तक डर बना रहेगा।
मनजीत सिंह, रायवाली गांव।
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मंडी में धान की आवक शुरू हो चुकी है। नमी के कारण फिलहाल फसल को सुखाया जा रहा है। जल्द ही सरकारी खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
दलेल सिंह, सचिव, अनाज मंडी (अंबाला सिटी)
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