Ambala News: बाइक की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत

साहा। शाहबाद हाईवे पर ढकोला मोड़ के पास मंगलवार शाम मोटरसाइकिल की टक्कर से 40 वर्षीय राजमिस्त्री की मौत हो गई।हादसे के बाद बाइक सवार चालक वाहन समेत खिसक गया। संभल (यूपी) निवासी निक्की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और उनके बहनोई जगदीश (40) छह महीने से ढकोला गांव में किराये के मकान में रह रहे थे।जगदीश स्थानीय साहा इलाके में राजमिस्त्री का काम करते थे। मंगलवार शाम करीब 6:10 बजे जगदीश साहा-शाहबाद हाईवे पार कर रहे थे। इसी दौरान शाहबाद की ओर से आ रही काले रंग की मोटरसाइकिल के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी।