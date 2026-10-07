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Ambala News: विज्ञापन के जरिए कर्मचारी से 95,680 रुपये ठगे

Wed, 07 Oct 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:49 AM IST
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Employee duped of Rs 95,680 through advertisement
अंबाला। फेसबुक पर सस्ते दामों पर मार्बल टेक्सचर पेंट और 15 साल की गारंटी का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक सरकारी कर्मचारी को निशाना बनाया। जालसाजों ने पीड़ित को फर्जी वॉइस मैसेज भेजकर अलग-अलग किस्तों में 95,680 रुपये ठग लिए।
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दलीपगढ़ निवासी जसविंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि 2 अक्तूबर को फेसबुक चलाते समय उन्हें मार्बल टेक्सचर पेंट्स नाम का एक विज्ञापन दिखा। इस पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया था। पीड़ित ने सामग्री की जानकारी ली तो उधर से रंग के शेड्स, डिब्बे के दाम,15 साल की गारंटी और जीएसटी बिल देने का झांसा दिया गया।
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मकान का क्षेत्रफल पूछने के बाद आरोपियों ने 20-22 डिब्बों की आवश्यकता बताते हुए कुल बिल लगभग 30 हजार रुपये बनाया और सामान वापस लेने का वादा किया। इसके बाद आरोपियों ने एडवांस पेमेंट और एकमुश्त भुगतान के लिए स्कैनर भेजा। जब पीड़ित के गूगल पे से एक बार में पूरी राशि ट्रांसफर नहीं हुई, तो ठगों ने छोटी-छोटी किस्तों में पैसे भेजने की सलाह दी। पीड़ित ने 2 से 4 अक्तूबर के बीच कई बार में 90,530 अपने गूगल पे से और 5,150 अपने दोस्त के एसबीआई खाते से आरोपियों के स्कैनर पर ट्रांसफर कर दिए। संवाद
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