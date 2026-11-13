Ambala News: सड़क हादसों में गई डॉक्टर और 75 वर्षीय बुजुर्ग की जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

मुलाना। थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग सड़क हादसों में एमएम अस्पताल के डॉक्टर और 75 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई। एक हादसे में गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने डॉक्टर की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह पुलिया से नीचे पानी में जा गिरे। वहीं, दूसरे हादसे में तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल बुजुर्ग की अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर तबीयत बिगड़ गई और उनकी माैत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सोहाना गांव निवासी शेर सिंह (21) ने पुलिस को बताया कि वह एमएमयू मुलाना के एक रेस्टोरेंट में काम करता है। बुधवार की रात करीब 12:30 बजे वह बाइक से होली गांव चौक से एमएमयू मुलाना की ओर आ रहा था। उसके आगे एमएम अस्पताल के डॉक्टर पंकज यादव बाइक पर जा रहे थे। होली चौक के पास पुलिया पर सामने से गलत दिशा में तेज रफ्तार से आ रहे बाइक चालक ने डॉक्टर की बाइक को साइड से टक्कर मार दी।टक्कर लगने से डॉक्टर पंकज यादव अनियंत्रित होकर ईंटों की पुलिया से टकराए और बाइक समेत नीचे पानी में गिर गए। राहगीरों और डायल-112 की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जांच अधिकारी मुख्य सिपाही सुरेश कुमार ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी शेर सिंह के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी बाइक चालक की तलाश की जा रही है।कार की टक्कर से बुजुर्ग घायल, एक दिन बाद तोड़ा दमदूसरे मामले में मुलाना के शिव गौरी ताल मंदिर के पास रहने वाले प्रदीप कुमार (42) ने बताया कि उनके पिता रामनाथ (75) आरा मशीन पर काम करते थे। 10 नवंबर की शाम करीब 6 बजे वह पुरानी अनाज मंडी के पास अंबाला-जगाधरी रोड से पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार सैंट्रो कार ने उन्हें टक्कर मार दी। आरोपी चालक घायल रामनाथ को एमएम मेडिकल कॉलेज मुलाना ले गया, लेकिन वहां कार छोड़कर भाग गया। बुधवार की रात अस्पताल से छुट्टी मिलने पर परिजन उन्हें घर ले आए। वीरवार की सुबह तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी एसआई राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने कार नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।