Ambala News: बाल दिवस पर पाठशाला में पहुंचे कांग्रेसी, बांटे फल और किताबें

अंबाला। बाल दिवस पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर छावनी स्थित मां की पाठशाला में कांग्रेस नेताओं ने जरूरतमंद बच्चों के बीच पहुंचकर फल व किताबें वितरित कीं।ब्लॉक कांग्रेस प्रधान अमनदीप सिंह शेरा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी मेयर व पार्षद सुधीर जायसवाल और युवा नेता अतुल महाजन विशेष रूप से उपस्थित रहे। नेताओं ने बच्चों को चाचा नेहरू के जीवन और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। नेताओं ने पाठशाला के संचालक एसपी शर्मा के निशुल्क शिक्षा देने के सेवाभाव की सराहना की। इस दौरान भास्कर शर्मा, सुनील ठाकुर, पंकज शर्मा, सोम बक्शी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।