Ambala News: भजन संध्या में गूंजे बप्पा और कान्हा के जयकारे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:21 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। श्री गणेश महोत्सव के पावन अवसर पर श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जन-कल्याण की कामना की। संध्या के दौरान बप्पा मोर्या, कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है और मंगलकारी राधा नाम जैसे भजनों की गूंज पर श्रद्धालु झूम उठे। इस दौरान श्रद्धालु बहनों ने विश्व शांति की अपील की। सभा प्रधान दिनेश बहल ने बताया कि बप्पा के दर्शन हेतु बुजुर्गों में भी भारी उत्साह है। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। मौके पर संजय गौरी, अमित गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, अशोक परमार, शशि जौहर, कंचन सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।
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अंबाला। श्री गणेश महोत्सव के पावन अवसर पर श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जन-कल्याण की कामना की। संध्या के दौरान बप्पा मोर्या, कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है और मंगलकारी राधा नाम जैसे भजनों की गूंज पर श्रद्धालु झूम उठे। इस दौरान श्रद्धालु बहनों ने विश्व शांति की अपील की। सभा प्रधान दिनेश बहल ने बताया कि बप्पा के दर्शन हेतु बुजुर्गों में भी भारी उत्साह है। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। मौके पर संजय गौरी, अमित गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, अशोक परमार, शशि जौहर, कंचन सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।