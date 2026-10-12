Ambala News: गुरुग्राम मार्ग की बस बंद, यात्री परेशान

अंबाला। अंबाला डिपो की ओर से गुरुग्राम के लिए संचालित होने वाली बस पिछले एक महीने से बंद पड़ी है, जिससे रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा और अन्य यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।पहले अंबाला छावनी बस अड्डे से इस रूट पर नियमित रूप से एक बस का संचालन किया जाता था, जिससे यात्रियों को गुरुग्राम पहुंचने में काफी सुविधा होती थी। बस सेवा के अचानक बंद हो जाने के कारण यात्रियों को अब छावनी बस अड्डे पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गुरुग्राम जाने के लिए यात्रियों को वैकल्पिक साधनों या अन्य डिपो की बसों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो अक्सर भरी हुई होती हैं या उनके समय यात्रियों के अनुकूल नहीं होते।