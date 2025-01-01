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अंबाला। अंबाला छावनी के बिजली उपभोक्ताओं और विभागीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के प्रयासों से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के बैंक रोड स्थित सब-डिवीजन नंबर-2 के नए और आधुनिक भवन निर्माण के लिए 3.75 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति मिलने के साथ ही पुराने जर्जर भवन की जगह अब नया कार्यालय बनाने का रास्ता साफ हो गया है।50 साल पुरानी इमारत से मिली निजातबैंक रोड स्थित सब-डिवीजन नंबर-2 का पुराना ढांचा 50 वर्ष से अधिक पुराना होकर जर्जर हो चुका था। सुरक्षा कारणों से इसे अस्थायी रूप से 12 क्रॉस रोड स्थित भवन में शिफ्ट किया गया था, जिससे स्थानीय उपभोक्ताओं को वहां पहुंचने में परेशानी हो रही थी। एचएसईबी वर्कर यूनियन ने भी नए भवन की मांग ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखी थी। मंत्री विज ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुराने स्थान पर ही नए भवन की मंजूरी दिलवाई।लिफ्ट और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगीऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें उपभोक्ताओं की सुविधा के साथ-साथ कर्मचारियों के बैठने और रिकॉर्ड संधारण की बेहतर व्यवस्था होगी। भवन में लिफ्ट, पार्किंग एरिया, ट्यूबवेल, बाउंड्री वॉल और मेन गेट जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।मच्छौंडा सब-डिवीजन का उद्घाटन जल्द, 38 करोड़ से बदल रहा ढांचामंत्री विज ने जानकारी दी कि अंबाला-दिल्ली रेलमार्ग से मच्छौंडा की तरफ पड़ने वाले इलाकों के लिए बनाया गया नया मच्छौंडा सब-डिवीजन कार्यालय लगभग तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। इससे मच्छौंडा, चंद्रपुरी, सुंदरनगर, शाहपुर, शिवाला मंडी, साईं का बाग, गुलाब मंडी, दुधला मंडी, हिम्मतपुरा, पीएनटी कॉलोनी और गांव बाड़ा सहित आसपास के हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस योजना के तहत 38 करोड़ रुपये की लागत से छावनी के पुराने तार, खंभे और ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य भी तेजी से जारी है।