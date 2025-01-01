संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। हिल रोड स्थित सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को अंतर-विद्यालयी भाषण एवं मानस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें श्री सनातन धर्म सभा की ओर से संचालित विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभा दिखाई। इस अवसर पर डॉ. देश बंधु ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान भाषण प्रतियोगिता में एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र भावेश ने प्रथम और एसडी कन्या स्कूल की छात्रा परी ने द्वितीय स्थान हासिल किया।वहीं, मानस गायन प्रतियोगिता में भारतीय पब्लिक स्कूल की छात्रा दिव्यांशी प्रथम रहीं, जबकि एसडी कन्या स्कूल की छात्रा वंशिका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी विजेताओं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय के चेयरमैन कैलाश चंद मल्होत्रा, प्रबंधक प्रमोद गर्ग और महासचिव सुधीर बिंदलस और प्रधानाचार्य ठाकुर सिंह चौहान ने शिक्षकों और विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी।