भागवत कथा ही जीने की राह सिखाती है : भोलानंद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:05 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:05 AM IST
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अंबाला सिटी। श्रीकृष्ण कृपा प्रचार समिति और श्री शिवधाम मंदिर सेक्टर-9 सभा के सहयोग से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का सातवां दिन संपन्न हुआ। अंतिम दिन वृंदावन के ब्रह्मचारी भोलानंद महाराज ने श्रीकृष्ण की लीलाओं, 16,108 विवाह, अनिरुद्ध जन्म, शंबरासुर वध और राजसूय यज्ञ का वर्णन किया। श्रीकृष्ण-सुदामा चरित्र सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हुए। कथा समापन पर राजा परीक्षित ने शुकदेव और भागवत का विधिवत पूजन किया। महाराज ने भागवत कथा को सद्मार्ग दिखाने वाला बताया। संवाद
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