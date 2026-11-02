Ambala News: टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंबाला को 19 साल बाद मिला पदक

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी के बैडमिंटन हॉल में आयोजित तीसरी हरियाणा स्टेट रैकेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले हुए। जिला टेबल टेनिस संघ, अंबाला और श्री राम टेबल टेनिस अकादमी की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में लगभग 450 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विजेता खिलाड़ियों के लिए 2.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है, जिसमें अंबाला को 19 साल बाद पदक मिला।अंडर-11 लड़के वर्ग में अंबाला के शिवांक मित्तल ने क्वार्टर फाइनल में पंचकूला के गुरनेक सिंह को कड़े संघर्ष में 11-8, 11-7, 6-11, 7-11, 11-9 से हराया। इस जीत के साथ ही उन्होंने कांस्य पदक पक्का कर अंबाला जिले को 19 वर्षों बाद राज्य स्तरीय टेबल टेनिस में पदक दिलाया। अंडर-11 लड़के वर्ग के फाइनल में गुरुग्राम के हृदयान यादव ने फरीदाबाद के ग्रंथ डुकलान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।ग्रंथ डुकलान को रजत पदक मिला। फरीदाबाद के सात्विक त्यागी और अंबाला के शिवांक मित्तल ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक हासिल किया। अंडर-11 गर्ल्स वर्ग के फाइनल में पलवल की फागुन गुप्ता ने गुरुग्राम की श्रीजा अग्रवाल को सीधे सेटों में 11-8, 11-6, 16-14 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। श्रीजा अग्रवाल को रजत पदक मिला। फरीदाबाद की दविता सैखल और लायशा जैन ने इस वर्ग में कांस्य पदक जीता।शिवांक ने दिलाया पदकअंडर-11 लड़के वर्ग में अंबाला के खिलाड़ी शिवांक मित्तल का प्रदर्शन सबसे बड़ा आकर्षण रहा। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पंचकूला के गुरनेक सिंह को रोमांचक मुकाबले में 11-8, 11-7, 6-11, 7-11, 11-9 से मात दी। शिवांक की इस जीत ने उन्हें कांस्य पदक का हकदार बनाया। यह अंबाला जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जिले को पूरे 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पदक मिला है।हृदयान और फागुन बने अंडर-11 चैंपियनअंडर-11 लड़के वर्ग के फाइनल में गुरुग्राम के हृदयान यादव ने बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने फरीदाबाद के ग्रंथ डुकलान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ग्रंथ डुकलान को रजत पदक मिला, जबकि सात्विक त्यागी और शिवांक मित्तल ने संयुक्त कांस्य पदक हासिल किया। अंडर-11 गर्ल्स वर्ग में पलवल की फागुन गुप्ता ने गुरुग्राम की श्रीजा अग्रवाल को सीधे सेटों में हराया। फागुन ने 11-8, 11-6, 16-14 से जीत दर्ज कर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दौरान अंडर-15 बॉयज और गर्ल्स वर्ग के भी कई रोमांचक नॉक-आउट मुकाबले खेले गए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और करनाल समेत विभिन्न जिलों से खिलाड़ी आए थे। कई खिलाड़ियों ने अगले दौर, जैसे राउंड ऑफ 16 और राउंड ऑफ 32, में प्रवेश किया। चैंपियनशिप में विभिन्न आयु वर्गों के मुकाबले अभी भी जारी हैं।