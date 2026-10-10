Ambala News: कृषि मंत्री के सख्त निर्देश, बोले- किसानों को फसल बेचने में न हो कोई परेशानी

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अंबाला सिटी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने शुक्रवार को अंबाला शहर, साहा और मुलाना अनाज मंडियों का औचक दौरा कर धान खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय मानकों के अनुसार ही धान की खरीद की जाए। साथ ही किसानों को फसल बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू होनी चाहिए। मंत्री ने मंडियों में धान की आवक, खरीद, उठान और भुगतान प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने साफ-सफाई, बारदाने की उपलब्धता, पेयजल और किसानों के लिए की गई अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। अंबाला शहर और साहा मंडियों के निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने धान की ढेरियों की नमी के स्तर की जांच की।किसानों और आढ़तियों की सुनी समस्याएंदौरे के दौरान मंत्री ने किसानों, आढ़तियों और मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। साहा मंडी में किसानों ने अटल कैंटीन खुलवाने और प्रवेश द्वार के रास्ते को दुरुस्त करवाने की मांग रखी। इस पर कृषि मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों को अपनी समस्याएं और मांगें लिखित रूप में देने के निर्देश दिए, ताकि उनका जल्द से जल्द समाधान किया जा सके।उठान और भुगतान पर विशेष जोरमंत्री राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद के साथ-साथ धान का उठान समय पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि मंडियों में अनावश्यक फसल का भंडारण न हो और किसानों को अगली फसल लाने में परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि खरीद से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया में सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें।