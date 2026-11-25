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रात होने के कारण तलाशी अभियान रोकना पड़ा। बुधवार को फिर से तलाश किए जाने की तैयारी है। चिलुआताल थाना क्षेत्र के चिउटहा गांव निवासी मनीष कुमार सोमवार को चिउटहा पुल के पास रोहिन नदी में मछली पकड़ने गया था। बताया जा रहा है कि नदी में बड़ी संख्या में मछलियां मरकर पानी में उतराई हुईं थीं। मनीष ने नदी किनारे अपने कपड़े उतारे, साइकिल खड़ी की और मोबाइल रखकर मछली पकड़ने के लिए पानी में उतर गया।इसी दौरान वह गहरे पानी में डूब गया। काफी देर तक उसके बाहर नहीं आने पर स्थानीय ग्रामीणों और परिजन ने चिलुआताल पुलिस को सूचना दी।मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की मदद से मंगलवार दोपहर बाद तलाश शुरू की। शाम छह बजे तक अभियान चलाने के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। नदी में एक बड़ा जाल भी लगाया गया है ताकि युवक का शव पानी के बहाव में आगे न जा सके। मनीष चार भाइयों में दूसरे नंबर पर है।हादसे के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। नायब तहसीलदार नीलम त्रिपाठी ने बताया कि एसडीआरएफ की मदद से युवक की तलाश कराई जा रही है।