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Gorakhpur News: छत से गिरकर घायल युवक की मौता

Fri, 16 Oct 2026 03:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:24 AM IST
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Youth dies after falling from roof
सहजनवां। थाना क्षेत्र के भगौरा गांव में छत से गिरकर घायल हुए 37 वर्षीय श्याम बदन की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के दो दिन बाद मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतक के चार बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, भगौरा गांव निवासी श्याम बदन दो दिन पहले अपने घर की छत पर टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), सहजनवां ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
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