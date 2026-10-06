Gorakhpur News: बाइक पलटने से युवक गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
बांसगांव। उनवल से मोटरसाइकिल से घर लौट रहे भुसवल खुर्द निवासी सुनील (19) सोमवार को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। रास्ते में अचानक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सुनील सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई। बाइक पर पीछे बैठे युवक को भी मामूली चोट लगी। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने दोनों घायलों को सीएचसी बांसगांव पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सुनील की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल, गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल रवाना हुए।
विज्ञापन