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तहरीर के मुताबिक, चार नवंबर को आशा अपने पति विक्रम यादव के साथ खेत में धान की कटाई करवा रही थीं। आरोप है कि कंबाइन चालक तेज गति और लापरवाही से मशीन चला रहा था। बैक करते समय कंबाइन की टक्कर खेत की मेड़ पर खड़ी आशा को लग गई। गंभीर हालत में उन्हें जंगल कौड़िया सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद विज्ञापन

तहरीर के मुताबिक, चार नवंबर को आशा अपने पति विक्रम यादव के साथ खेत में धान की कटाई करवा रही थीं। आरोप है कि कंबाइन चालक तेज गति और लापरवाही से मशीन चला रहा था। बैक करते समय कंबाइन की टक्कर खेत की मेड़ पर खड़ी आशा को लग गई। गंभीर हालत में उन्हें जंगल कौड़िया सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद

नेतवर बाजार। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के खोखरी बजही गांव में कंबाइन की टक्कर से महिला की मौत के मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मृतका आशा यादव के बेटे अजय यादव की तहरीर पर कार्रवाई की है।