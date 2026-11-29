विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- पांच साल पहले हुई थी महिला की दूसरी शादी, पहले पति से था पांच वर्षीय बेटा, आरोपी गिरफ्तारगोरखपुर। शाहपुर इलाके में शादी के बाद खुद की संतान की चाहत रखने वाले सौतेले पिता रितिक यादव ने पांच साल के मासूम आरुष की हत्या कर दी। आरोपी चाहता था कि जिस शादीशुदा महिला रूबी से उसने शादी की वह बच्चे को जन्म दे। रूबी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी खुन्नस में उसने मासूम आरुष को रास्ते से हटाने की साजिश रची और कार से ले जाकर राप्ती नदी में फेंक दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने यह बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को भी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बच्चे के शव की तलाश में जुटी रही।शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार में रूबी और आरुष के साथ आरोपी रहता था। वह मूलरूप से सहजनवा का निवासी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने करीब पांच साल पहले रूबी से शादी की थी। यह महिला की दूसरी शादी थी। उसके पहले पति से पांच वर्षीय बेटा आरुष था। आरोपी की अपनी संतान की इच्छा थी लेकिन रूबी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस के अनुसार, बच्चे की ओर से कहे गए कुछ अपशब्दों से भी आरोपी नाराज था।बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे रूबी काम पर चली गई थी। बच्चा कमरे में सो रहा था। इसी दौरान आरोपी कार से पहुंचा और उसे लेकर निकल गया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में बच्चे को आरोपी के साथ कार में जाते देखा गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात कबूल कर ली। शनिवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि वह बच्चे को बाघागाड़ा पुल के पास राप्ती नदी के किनारे ले गया और वहां से नीचे नदी में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से तलाश शुरू कराई। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि आरोपी ने मासूम की हत्या की बात स्वीकार की है। शनिवार को भी नदी में बच्चे की तलाश चलती रही। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।