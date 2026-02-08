Gorakhpur News: सार्थक रूप से करें एआई का उपयोग

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गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गणित विभाग में शनिवार को व्याख्यान आयोजित किया गया। अतिथि वक्ता डॉ. स्वपनिता श्रीवास्तव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एआई का प्रयोग हमें सकारात्मक और सार्थक रूप से ही करना चाहिए। आधुनिक आविष्कार में एआई का बहुत सहयोग होता है। वहीं, एमएमएमयूटी के डॉ. विपुल नारायण ने शोध में एआई के उपयोग पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रो. उमा श्रीवास्तव ने की। संचालन डॉ. त्रिलोकी नाथ व आभार ज्ञापन डॉ. विवेक शर्मा ने किया। ब्यूरो