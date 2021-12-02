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गुलरिहा। बांसस्थान पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान करने में जुटी है।जानकारी के अनुसार सरहरी चौकी क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी सहेंद्र पुत्र संतु और आयुष विश्वविद्यालय चौकी क्षेत्र के पिपरी टोला जमुनहवा निवासी प्रेमचंद एक ही बाइक से मलंग स्थान की ओर जा रहे थे। वे बांसस्थान पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे तभी पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। थापा प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।