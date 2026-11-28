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पादरी बाजार के जंगल धूषण स्थित मंझरिया निवासी रेनू पासी पत्नी रत्नेश रंजन ने पुलिस को बताया कि 22 नवंबर को वह परिचित के ऑटो से घर लौट रही थीं। नौसड़ के पास दो महिलाएं एक बच्ची के साथ बाघागाड़ा जाने के लिए ऑटो में बैठीं। वह एकला मंदिर के पास उतर गईं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रेनू को बैग से जेवर गायब होने का शक हुआ। जांच करने पर पांच सोने की अंगूठियां, एक माला, मांगटीका, चार बालियां, दो मंगलसूत्र, नथिया, चार जोड़ी बिछिया समेत अन्य जेवर गायब मिले। थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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गीडा। ऑटो में सफर के दौरान दो महिलाओं ने यात्री के बैग से लाखों रुपये के जेवर निकाल लिए। दोनों महिलाएं एक बच्ची के साथ गीडा थाना क्षेत्र के एकला मंदिर के पास उतर गईं। कुछ दूर जाने पर बैग से जेवर गायब होने का पता चला। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।