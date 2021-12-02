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गोरखपुर। थाईलैंड के बैंकाॅक से सोने की तस्करी कर गोरखपुर और आसपास के बाजारों में खपाने वाले गिरोह का कैंट पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 960 ग्राम सोना बरामद किया है। इसकी कीमत लगभग 1.30 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आरोपियों के पास से दो लाख रुपये नकद भी मिले हैं। खास बात यह है कि सोना हड़पने के लिए आरोपियों ने लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी।एसपी सिटी निमिष पाटील ने बुधवार को पुलिस लाइंस के व्हाइट हाउस में प्रेसवार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोला थाना क्षेत्र के झरकटा निवासी आशुतोष शुक्ला और गगहा क्षेत्र के हाटा बाजार निवासी सुनील मिश्रा के रूप में हुई है। दोनों को सोमवार देर रात मोहद्दीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से सोने की दो चेन, एक कड़ा और दो लाख रुपये बरामद हुए हैं।पुलिस ने मामले में 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें अजय यादव, दीपक तिवारी, कृष्णकांत, चंदन तिवारी, आयुष उर्फ निखिल और प्रियांशु त्रिपाठी समेत अन्य आरोपी शामिल हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आशुतोष ने बताया कि 22 नवंबर को वह साथी अजय यादव के साथ लखनऊ से कोलकाता होते हुए गोरखपुर आया था। उसके पास दीपक तिवारी का सोना था, जिसे घंटाघर में बेचने की तैयारी थी। छात्रसंघ चौराहे पर पुलिस की भीड़ देखकर उसने लूट की झूठी सूचना दे दी। पुलिस जांच में उलझी रही और इसी दौरान उसने सोना अजय को सौंप दिया।लखनऊ से संचालित हो रहा था तस्करी का नेटवर्कआरोपियों ने बताया कि बांसगांव के मुखलिसपुर निवासी दीपक तिवारी अपने भाई मुकेश के साथ लखनऊ में रहता है। उसी के माध्यम से सोने की तस्करी का नेटवर्क संचालित होता है। गिरोह के कई लोग उसके लिए काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक, 24 नवंबर को दोनों आरोपी सोना बेचने घंटाघर पहुंचे थे, लेकिन बाजार बंद होने के कारण बिक्री नहीं हो सकी। इसके बाद वे प्रयाग बुलियन ट्रेडर्स के संचालक से मिले। सोना देखने के बाद संचालक ने उन्हें दो लाख रुपये दिए और शेष रकम बाजार खुलने पर देने की बात कही।