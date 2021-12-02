- गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें 40 से 80 मिनट तक नियंत्रित होंगीगोरखपुर। उत्तर रेलवे के लखनऊ-कानपुर सेंट्रल रेलखंड पर आरएच गर्डर लॉन्चिंग के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते पूर्वोत्तर रेलवे की पांच ट्रेनों का संचालन अलग-अलग तिथियों में प्रभावित रहेगा।रेलवे के अनुसार हरौनी-जैतीपुर, पिपरसंड-हरौनी और अमौसी-पिपरसंड स्टेशनों के बीच समपारों पर गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते ट्रेनों को निर्धारित स्टेशनों पर रोककर नियंत्रित किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाने की सलाह दी जा रही है।