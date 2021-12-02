Gorakhpur News: गर्डर लॉन्चिंग के चलते पांच ट्रेनें नियंत्रित होकर चलेंगी
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 21 Nov 2026 03:08 AM IST
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- 21 नवंबर से पांच दिसंबर तक अलग-अलग तिथियों में ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा
- गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें 40 से 80 मिनट तक नियंत्रित होंगी
गोरखपुर। उत्तर रेलवे के लखनऊ-कानपुर सेंट्रल रेलखंड पर आरएच गर्डर लॉन्चिंग के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते पूर्वोत्तर रेलवे की पांच ट्रेनों का संचालन अलग-अलग तिथियों में प्रभावित रहेगा।
रेलवे के अनुसार हरौनी-जैतीपुर, पिपरसंड-हरौनी और अमौसी-पिपरसंड स्टेशनों के बीच समपारों पर गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते ट्रेनों को निर्धारित स्टेशनों पर रोककर नियंत्रित किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाने की सलाह दी जा रही है।
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- गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें 40 से 80 मिनट तक नियंत्रित होंगी
गोरखपुर। उत्तर रेलवे के लखनऊ-कानपुर सेंट्रल रेलखंड पर आरएच गर्डर लॉन्चिंग के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते पूर्वोत्तर रेलवे की पांच ट्रेनों का संचालन अलग-अलग तिथियों में प्रभावित रहेगा।
रेलवे के अनुसार हरौनी-जैतीपुर, पिपरसंड-हरौनी और अमौसी-पिपरसंड स्टेशनों के बीच समपारों पर गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते ट्रेनों को निर्धारित स्टेशनों पर रोककर नियंत्रित किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाने की सलाह दी जा रही है।
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