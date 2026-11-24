विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-पीछे की सीट पर बैठने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने शुरू की जांचगोरखपुर। ऑटो में आगे बैठने से इन्कार करना दो युवकों को भारी पड़ गया। नंदानगर स्थित बिहार बस स्टेशन से नौसड़ जाने के लिए ऑटो में बैठे दोनों दोस्तों पर चालक और उसके साथी ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में एक युवक की बाईं बांह की हड्डी टूट गई, जबकि दूसरे के गाल पर कान के नीचे गंभीर चोट आई। पीड़ित की तहरीर पर एम्स थाना पुलिस ने चालक राजेश कुमार और उसके अज्ञात साथी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।गोपालगंज जिले के कटेया निवासी आदित्य प्रकाश मिश्रा ने पुलिस को बताया कि 21 नवंबर को वह अपने गांव के दोस्त निशांत कुमार के साथ दिल्ली में परीक्षा देने जा रहा था। दोनों दोपहर करीब दो बजे नंदानगर स्थित बिहार बस स्टेशन पहुंचे। वहां खड़े एक ऑटो में सामान रखकर नौसड़ जाने के लिए बैठ गए। आरोप है कि ऑटो चालक राजेश कुमार ने दोनों को चालक की सीट के बगल में बैठने को कहा। इस पर उन्होंने पीछे की सीट पर बैठने की इच्छा जताई। आदित्य के मुताबिक, पीछे बैठने की बात को लेकर चालक और उसका साथी विवाद करने लगे। दोनों युवकों ने सुरक्षित सीट नहीं मिलने पर दूसरे ऑटो से जाने की बात कही।आरोप है कि इससे नाराज चालक ने ऑटो से लोहे की रॉड निकालकर गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। उसका साथी भी मारपीट में शामिल हो गया। दोनों युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। हमले में आदित्य की बाईं बांह की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। निशांत के गाल पर कान के नीचे गहरा घाव हो गया। उपचार कराने के बाद दोनों ने एम्स थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी।सीओ कैंट अरुण कुमार यश ने बताया कि मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने चालक राजेश कुमार और उसके अज्ञात साथी के खिलाफ मारपीट व धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ऑटो नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।