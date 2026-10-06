फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The SP chief insults communities; he called Jats 'chavanni' (worthless/insignificant) and compared a Patel to Jinnah.

Gorakhpur News: जातियों का अपमान करते हैं सपा प्रमुख, जाटो को बोला चवन्नी, पटेल की तुलना जिन्ना से कर दी

Tue, 06 Oct 2026 03:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 03:07 AM IST
विज्ञापन
The SP chief insults communities; he called Jats 'chavanni' (worthless/insignificant) and compared a Patel to Jinnah.
गोरखपुर। शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने आए जिले के प्रभारी व जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने सपा मुखिया पर तीखा हमला बोला। कहा कि वह जातियों का अपमान करते हैं। उन्होंने जाटों के लिए चवन्नी कह दिया और सरदार पटेल की जिन्ना से तुलना कर दिया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हिंदू आतंकवाद की बात करेगी, इनका नेचर है देश का अपमान करना। जबकि हमारा काम है सबका साथ सबका विकास। हम लोग सबके विकास का काम करते हैं।
विज्ञापन

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के शासन के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी सेवा माह मना रही है और इसी कड़ी में नगर निगम में गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया। भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले संजयन त्रिपाठी के सवाल पर कहा कि भाजपा में जो आता है वह चुनाव लड़ने के लिए नहीं, यहां पर कार्य करने के लिए आता है। जब हम भाजपा से जुड़ते हैं तब हम जनता का काम करने के लिए आते हैं। हम जब भी सत्ता में आते हैं गरीबों की सेवा करते हैं। गरीबों के लिए 5,00,000 रुपये का आयुष्मान कार्ड बनवाया, अपने लिए पक्का मकान नहीं, गरीबों के लिए पक्का मकान बना रहे हैं। हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed