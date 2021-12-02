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गोरखपुर। संविधान दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को नगर निगम परिसर में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया जाएगा। कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन ने बताया कि इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर उसके मूल आदर्शों, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के मूल्यों को अपने कार्य व्यवहार में अपनाने और आमजन के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का संदेश भी दिया जाएगा। संवाद