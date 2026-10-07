Gorakhpur News: कबड्डी में एमजी और एमपी की टीम ने जीता फाइनल मुकाबला

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गोरखपुर। 70वीं माध्यमिक विद्यालयी तहसील स्तरीय बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता मंगलवार को जनता इंटर कॉलेज चरगांवा में हुई। अलग-अलग आयु वर्गों में हुए मुकाबलों में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की टीमों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए खिताब जीते। अंडर-14 आयु वर्ग के फाइनल मुकाबले में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की टीम ने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज को 19-16 से हराकर खिताब अपने नाम किया। दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक रहा। एमजी के खिलाड़ियों ने अंतिम समय तक बेहतर खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। अंडर-17 वर्ग के फाइनल में एमजी इंटर कॉलेज और एमपी इंटर कॉलेज की टीमें आमने-सामने रहीं। इसमें एमपी इंटर कॉलेज ने एमजी इंटर कॉलेज को 27-16 से शिकस्त देकर ट्रॉफी जीत ली। अंडर-19 वर्ग के फाइनल में भी एमजी और एमपी इंटर कॉलेज की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। मध्यांतर तक दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला रहा। एमजी के खिलाड़ियों ने एमपी इंटर कॉलेज को 16-11 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।