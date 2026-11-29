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गोरखपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम दीपक मीणा ने शनिवार को शहर के कई बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीएलओ कम से कम 100 नए फॉर्म भरवाएं। जहां पात्र मतदाता अधिक हैं, वहां इससे भी अधिक फॉर्म भरवाए जाएं। केवल कागजों पर अभियान चलाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वास्तविक पात्र मतदाताओं को सूची से जोड़ना होगा। यदि किसी मतदाता की शिकायत आती है कि उसका नाम सूची में दर्ज नहीं है तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सेंट एंड्रयूज कॉलेज, डीबी इंटर कॉलेज, मारवाड़ इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की जमीनी स्थिति देखी। उन्होंने बीएलओ से जानकारी ली और कहा कि बीएलओ घर-घर पहुंचकर नए मतदाताओं को चिह्नित करें और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म भरवाएं।काम में लापरवाही और बहानेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम ने बीएलओ को डुप्लीकेट आवेदन से बचने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति का फॉर्म पहले ही भरा जा चुका है तो उसका दूसरा फॉर्म कतई न भरें।निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसीएम द्वितीय मुकुल खंडेलवाल, ईआरओ/एडीएम सदर ज्ञान प्रताप सिंह तथा ईआरओ/एसीएम प्रथम पवन कुमार जायसवाल मौजूद रहे।नए किराएदार का भी पात्रता के अनुसार सूची में दर्ज कराएं नामडीएम ने कहा कि यदि किसी मकान में पहले रहने वाला किराएदार कहीं अन्यत्र चला गया है और उसके स्थान पर नया किराएदार आया है तो पात्रता के अनुसार उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जाए। घरों में रहने वाले लोगों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करते हुए सूची को अद्यतन रखा जाए, ताकि पुराने निवासियों के स्थान पर नए पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने में कोई बाधा न आए।11 दिन बीतने के बाद क्यों नहीं भरवाए फॉर्मडीएम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कई बीएलओ 11 दिन बीत जाने के बाद भी फॉर्म नहीं भरवाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी। निर्वाचन कार्य में केवल रिपोर्ट नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत चाहिए। प्रत्येक बीएलओ अपने क्षेत्र में पात्र मतदाताओं की पहचान करें और प्रतिदिन किए गए कार्य का वास्तविक विवरण प्रस्तुत करें। सुपरवाइजरों और लेखपालों को भी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी नियमित निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर मौके पर पहुंचकर सहयोग दें।विद्यालयों में भी फॉर्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएंडीएम ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे छात्र-छात्राओं को चिह्नित करें, जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। उनके फॉर्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कराएं। विद्यालय स्तर पर भी मतदाता पंजीकरण अभियान चलाकर पात्र विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए।