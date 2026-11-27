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- करंट की चपेट में आने से हुई थी तीन लोगों की मौत- रिपोर्ट में लापरवाही की बात, मुख्यालय से होगी कार्रवाईगोरखपुर। रजही में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान करंट की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत के मामले में बिजली निगम की जांच पूरी हो गई है। जांच टीम के दो सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियंता को सौंप दी है। रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है। मुख्य अभियंता ने इसे आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी मुख्यालय भेज दिया है।विद्युत उपकेंद्र खुटहन के रजही क्षेत्र में 21 अक्तूबर को मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान करंट की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद बिजली निगम की ओर से जांच टीम गठित की गई थी। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और अपनी रिपोर्ट तैयार की। अब विभागीय जांच की रिपोर्ट मुख्यालय भेजे जाने के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्णय वहीं से लिया जाएगा।मुख्य अभियंता के अनुसार, जांच रिपोर्ट में लापरवाही की बात सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई करने का अधिकार मुख्यालय स्तर पर है। इसी वजह से रिपोर्ट पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्रेषित कर दी गई है। उधर, जिला प्रशासन की ओर से गठित जांच टीम की रिपोर्ट का अभी इंतजार है।कोटबिजली निगम की जांच टीम के दो सदस्यों ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट गोपनीय है। इसमें लापरवाही की बात सामने आई है। आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय वाराणसी भेज दी गई है। अब मुख्यालय स्तर से ही संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।- लोकेंद्र बहादुर सिंह, मुख्य अभियंता वितरण