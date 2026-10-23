शिक्षक एमएलसी चुनाव: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 17 जिलों में मतदान जारी

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया। इस चुनाव में 17 जिलों के 200 मतदान केंद्रों पर 54,910 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों पर कर्मचारी व्यवस्थाएं संभालने में जुटे हैं। वहीं, शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

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गोरखपुर में मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी डॉ. संजय त्रिपाठी के बाइट देने को लेकर भाजपा समर्थकों से नोकझोंक हो गई। भाजपा मंडल प्रभारी आशीष गुप्ता ने मतदान केंद्र परिसर के अंदर सपा प्रत्याशी के बयान देने पर विरोध जताया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इससे कुछ देर के लिए वहां माहौल गरमा गया। विज्ञापन शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही गतिविधियां तेज हैं। निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रशासन की नजर है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

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