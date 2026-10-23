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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Teachers MLC Election Voting Underway Across 17 Districts in Gorakhpur Faizabad Constituency

शिक्षक एमएलसी चुनाव: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 17 जिलों में मतदान जारी

Fri, 23 Oct 2026 12:08 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Fri, 23 Oct 2026 12:08 PM IST
सार

शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही गतिविधियां तेज हैं। निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रशासन की नजर है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

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Teachers MLC Election Voting Underway Across 17 Districts in Gorakhpur Faizabad Constituency
शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए लाइन में लगे शिक्षक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया। इस चुनाव में 17 जिलों के 200 मतदान केंद्रों पर 54,910 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों पर कर्मचारी व्यवस्थाएं संभालने में जुटे हैं। वहीं, शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

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गोरखपुर में मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी डॉ. संजय त्रिपाठी के बाइट देने को लेकर भाजपा समर्थकों से नोकझोंक हो गई। भाजपा मंडल प्रभारी आशीष गुप्ता ने मतदान केंद्र परिसर के अंदर सपा प्रत्याशी के बयान देने पर विरोध जताया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इससे कुछ देर के लिए वहां माहौल गरमा गया।

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शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही गतिविधियां तेज हैं। निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रशासन की नजर है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

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